Krieg im Libanon

Nach einem israelischen Luftangriff in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, steigt Rauch auf. (Bilal Hussein / AP / dpa / Bilal Hussein)

Die israelische Armee gab bekannt, dass ein weiterer Soldat im Kampf gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon getötet worden sei. Die libanesische Armee wiederum wirft Israel vor, einen Kontrollposten südlich von Tyros beschossen zu haben. Ein Soldat sei getötet worden, hieß es. Die militant-islamistische Hisbollah erklärte, drei Mitglieder ihrer Organisation seien bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus im Süden von Beirut ums Leben gekommen.

Gestern Abend war ein Blauhelmsoldat der UNO-Friedenstruppe Unifil bei der Explosion eines Geschosses nahe einer Stellung im Süd-Libanon getötet worden. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt, wie die Beobachtermission mitteilte. Die genauen Umstände sind unklar. Die Opfer stammen aus Indonesien, wie das Außenministerium in Jakarta mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.