Die Rettung des gestrandeten Buckwals gestaltet sich schwierig. (Ulrich Perrey/dpa)

Experten vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung hatten versucht, das Tier mithilfe eines Saugbaggers zu befreien. Nun sei ein anderer Bagger angefordert worden, dieser treffe aber erst im Laufe des morgigen Nachmittages ein. Weitere Rettungsversuche werde es voraussichtlich erst Donnerstag geben. Schon gestern war vergeblich versucht worden den gestrandeten Wal in tiefere Gewässer zu bekommen. Dem Rettungsteam zufolge handelt es sich um einen jungen, männlichen Buckelwal auf Wanderschaft.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.