Ein gezeichnetes Porträt von Marc Fogel, mit dem seine Angehörigen 2023 vor dem Weißen Haus für Bemühungen um seine Freilassung demonstrierten. (AP / Stephanie Scarbrough)

Die US-Botschafterin in Litauen, McDonald, sagte dem Sender CNN, die Freilassung sei ein großer Erfolg. Die drei Personen seien in Litauen eingetroffen. Neben dem Amerikaner und einer weiteren Person soll es sich um einen Journalisten des unabhängigen Senders Radio Free Europe handeln.

Zuvor war bereits der Amerikaner Marc Fogel in den USA angekommen, nachdem er 2021 in Russland festgesetzt worden war. Der an einer US-Schule in Moskau arbeitende Lehrer war zu 14 Jahren Haft wegen Drogenschmuggels verurteilt worden, weil er Marihuana bei sich führte, das er nach Angaben seiner Familie jedoch medizinisch einsetzte. Im Gegenzug ließen die USA einen Russen frei, dem Geldwäsche mittels Kryptowährungen und Drogenhandel zur Last gelegt wurden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.