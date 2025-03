Wegen der eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten bestehe ein hohes Infektionsrisiko. Auch sei vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.

Der Einsatz internationaler Hilfsorganisation läuft langsam an. Der Projektmanager des Myanmar-Büros der österreichischen Hilfsorganisation Sonne, Meissner, erklärte, man versuche nun, in besonders betroffene Bereiche im Zentrum des Landes zu gelangen. Die Hilfe werde vor allem über lokale Behörden koordiniert, sagte Meissner im Deutschlandfunk . Er deutete an, dass sich die Armee kaum an den Rettungseinsätzen beteilige.