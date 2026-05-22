Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

In dem afrikanischen Land bestehe nun ein "sehr hohes Risiko", sagte WHO-Chef Tedros. Das Virus breite sich auf nationaler Ebene schnell aus. Das Risiko für eine weltweite Ausbreitung sei jedoch weiterhin gering.

Laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es in der Demokratischen Republik Kongo bisher 82 bestätigte Infektionen. Außerdem zählt sie 750 Verdachtsfälle und rund 180 mutmaßliche Todesfälle. Die Lage im Nachbarland Uganda ist den Angaben zufolge stabil. Zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen gaben die Vereinten Nationen 60 Millionen US-Dollar aus ihrem Nothilfefonds frei.

Ebola ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Für den sich derzeit ausbreitenden Bundibugyo-Typ gibt es weder einen Impfstoff noch eine Therapie.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.