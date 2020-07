Laut einer Studie von UNICEF sterben jeden Monat mehr als 10.000 Kinder - vor allem in Regionen, in denen Lebensmittel ohnehin knapp sind. Durch die Schließung von Märkten könnten viele Menschen Obst und Gemüse aus dem Eigenanbau nicht mehr verkaufen. In Ländern, in denen bereits vor Beginn der Pandemie 70 bis 80 Prozent des Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel ausgegeben wurden, führe der massive Preisanstieg von Nahrungsmitteln sowie fehlende Einnahmen unweigerlich zu mehr Hunger.

(picture alliance / ZUMA Wire / Donwilson Odhiambo)Krisenforscher: Corona überlagert andere drängende Probleme

Ein Problem müsse erst als echte Gefahr wahrgenommen werden, bevor politisch gehandelt würde, sagte der Krisenforscher Stefan Kroll im Dlf. Die Coronakrise habe schnell drastische Maßnahmen ausgelöst – und die Wahrnehmung anderer Probleme verdrängt.

Viele Regierungen in den betroffenen Ländern seien nicht tatenlos gewesen, unterstrich Mogge. Auch die deutsche Politik habe mit ihrem Corona-Sofortprogramm schnell reagiert und konkrete Hilfe geleistet. Jetzt gelte es, diese unbürokratisch weiter auf den Weg zu bringen.

Von dem Ziel, bis 2030 den Hunger komplett besiegt zu haben, sei man weiter entfernt als noch vor fünf Jahren. Seit dieser Zeit stiege der Anteil der Hungernden weltweit wieder an. Ausgelöst durch Auswirkungen des Klimawandels, Wirtschaftsverfall und schwelende Konflikte verschlechtere sich die wirtschaftliche Situation vieler Menschen.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)

