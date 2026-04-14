Steigende Preise wegen Iran-Krieg

Durch die Blockade der Straße von Hormus seien neben den Energie- auch die Düngerpreise explodiert. In Ländern wie Kenia, Indien oder Äthiopien könnten Landwirte Felder nicht bestellen. Zudem drohten wegen des Klimawandels Ernteausfälle.
Verlässliche Finanzierungszusagen sind notwendig
Wiemers betonte, bereits vor dem Krieg im Nahen Osten hätten sich weltweit 673 Millionen Menschen nicht ausreichend ernähren können. Notwendig seien nun verlässliche Finanzierungszusagen. Wiemers begrüßt den Vorschlag des UNO-Entwicklungsprogramms, besonders von Armut gefährdete Menschen temporär mit sogenannten Bargeldtransfers zu unterstützen.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.