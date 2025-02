Vor Bundestagswahl

Weltkirchenrats-Vorsitzender Bedford-Strohm und Zentralrat der Juden mahnen zur Kompromissfähigkeit

Vor der Bundestagswahl am Sonntag hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, mehr Kompromissfähigkeit angemahnt. Man sehe in Österreich, was passiere, wenn demokratische Parteien nicht mehr miteinander koalieren könnten, sagte Schuster dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Vorsitzende des Weltkirchenrates, Bedford-Strohm, verteidigte politische Stellungnahmen der Kirchen gegen Kritik.