Nichts Neues unter der Sonne. Die Weltgemeinschaft muss schnell handeln, alles andere wäre fatal. Zwei Grad reichen nicht, jetzt geht es um maximal 1,5 Grad Erderwärmung, sollen die Folgen noch halbwegs beherrschbar sein. Der Sonderbericht des Weltklimarates sagt, was viele Gutachten zuvor auch gesagt haben: Die Zeit läuft dem Globus davon. Nur eine Lösung gibt es noch, das wäre die gute Nachricht, mit zügiger und entschiedener Reduktion der Treibhausgase kann das 1,5 Prozent-Ziel noch erreicht werden.

Doch wie kann dieses Ziel erreicht werden? Was muss die Industrie, was die Regierung tun? Was muss auf internationaler Ebene passieren? Und letztlich, was kann, was muss jeder einzelne von uns tun oder auch vielmehr lassen, um das Klima auch für kommende Generationen zu erhalten?

Es diskutieren:

Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und Mitglied im Umweltausschuss

Sabine Fuss, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und Professorin an der Humboldt Universität

Holger Lösch, Bundesverband der deutschen Industrie

Anja Weisgerber, CSU, Beauftragte der CDU/CSU-Fraktion für Klimaschutz, Obfrau der Union im Umweltausschuss des Bundestages