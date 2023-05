Kai Wegner, Oleksii Makeiev und Tobias Lindner (Auswärtiges Amt) (v.l.n.r.) legen in Erinnerung an das Ende des 2.Weltkriegs Blumen in der Neuen Wache nieder. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Auf der Internetseite der Botschaft hieß es: "Die Russische Föderation hat sich durch Propaganda den Sieg über den Nationalsozialismus angeeignet und manipuliert ihn bis heute. Wir betonen, dass kein Land eine exklusive Rolle beim Sieg über den Nationalsozialismus beanspruchen kann." Der Sieg sei das Ergebnis titanischer Anstrengungen von Dutzenden von Staaten und Hunderten von Völkern.

Tag der Kapitulation - Tag des Sieges

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht gegenüber den Alliierten - Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird der "Tag des Sieges" in Russland traditionell an diesem Tag begangen. Auch morgen finden also Veranstaltungen statt.

In Berlin sind in den nächsten zwei Tagen mehrere Kundgebungen an den sowjetischen Ehrenmälern und am Brandenburger Tor geplant. Wegen des Ukraine-Krieges werden Auseinandersetzungen am Rande von Gedenkveranstaltungen befürchtet. Die Polizei stellt sich auf Spannungen ein und ist mit mehr als 1.500 Beamten im Einsatz.

