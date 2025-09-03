hochansteckenden Vogelgrippe H5N1 gegeben.
Wie die Weltorganisation für Tiergesundheit unter Berufung auf deutsche Behörden mitteilte, handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb bei der Stadt Schenefeld. Das H5N1-Virus sei in einer Herde von 2.800 Legehennen nachgewiesen worden, rund 100 Vögel seien verendet.
Auch in Portugal in der Stadt Samora Correia nahe Lissabon sei das H5N1-Virus in einer Geflügelfarm mit Mastenten registriert worden.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.