Schiffe in der Straße von Hormus vor Bandar Abbas im Süden Irans (kyodo / dpa)

Solange der Schutz und die Sicherheit von Besatzungen nicht garantiert werden könnten, sollten Seeleute keiner unnötigen Gefahr ausgesetzt werden, sagte IMO-Generalsekretär Dominguez. Seinen Angaben zufolge sitzen in der Meerenge weiterhin knapp 6.000 Seeleute fest.

Als Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Straße von Hormus hatte das US-Militär in der Nacht zahlreiche Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Irans Streitkräfte beschossen daraufhin US-Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.