Ukraine-Treffen

Rubio hatte seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Die Ankündigung erfolgte nach der Bekräftigung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gestern, sein Land werde kein Gebiet an Russland abtreten. Er reagierte damit auf US-Medienberichte über einen amerikanischen Vorschlag, demzufolge die Ukraine fast alle besetzten Gebiete aufgeben würde.

Vize-Ministerpräsidentin Swyrydenko betonte, die Ukraine sei bereit zu verhandeln - aber nicht gegenüber Russland zu kapitulieren. Es werde kein Abkommen geben, das Russland ermögliche, sich neu aufzustellen und mit größerer Gewalt zurückzukehren, erklärte Swyrydenko. Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, warnte davor, zu viele Zugeständnisse von seinem Land zu erwarten. Es wäre falsch, wenn die Ukraine nach all den russischen Kriegsverbrechen und Zerstörungen zu so etwas genötigt würde, sagte Makeiev im Deutschlandfunk. Kiew bleibe etwa bei der Position, eine Annexion der Krim durch Russland niemals anzuerkennen.

Kreml dementiert Medienberichte über Friedensvorschlag

Zuvor hatten US-Medien von einem russisch-amerikanischen Vorschlag berichtet, laut dem die Ukraine fast alle derzeit von Russland besetzten Gebiete aufgeben würde. Zudem heißt es, Trumps letztes Angebot beinhalte eine juristische Anerkennung der von Moskau annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim als russisch. Daneben werde die Besetzung weiterer unter russischer Kontrolle stehender ukrainischer Gebiete faktisch geduldet. Moskau solle sich im Gegenzug verpflichten, die Invasion entlang der derzeitigen Frontlinie einzufrieren, berichtete die ”Financial Times” unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Kreml-Sprecher Peskow dementierte die Berichte. Es gebe noch viel zu tun, um eine mögliche Lösung zu finden, sagte er. US-Präsident Trump hatte erklärt, er hoffe auf eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine noch in dieser Woche. US-Vizepräsident Vance erneuerte unterdessen die Drohung seiner Regierung, aus den Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine auszusteigen, falls es nicht bald eine Einigung gebe. Es sei an der Zeit, das Töten zu beenden und die territorialen Grenzen in etwa auf dem heutigen Stand einzufrieren.

