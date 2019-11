Wie steht es um die Karrierechancen und die Karrierelust bei den jungen Menschen in Ost und West? Bleiben Ostdeutsche in der Führungsspitze also weiter Mangelware? Was sind die Hintergründe? Und warum ist es wichtig, dass auch Menschen mit ostdeutscher Biographie an der Spitze von Unternehmen, Hochschulen, Behörden stehen?

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Steffen Mau , Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Autor des Buches Lütten Klein. Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft (Interview)

Prof. Dr. Steffen Mau , Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Autor des Buches Lütten Klein. Leben in der Ostdeutschen Transformationsgesellschaft (Interview)

Josephine Schulz , Deutschlandfunk, Volontärin

Dr. Johannes Staemmler , Vertreter der 3ten Generation Ost, Forschungsgruppenleiter "Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz" am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung

, Vertreter der 3ten Generation Ost, Forschungsgruppenleiter "Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz" am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung Dr. Lars Vogel, Politikwissenschaftler, Universität Leipzig

