Religiöse Minderheit

Eine Gruppe drusischer Frauen in Majdal Shams auf den von Israel besetzten Golanhöhen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Atef Safadi)

Woher stammt die Religion der Drusen?

Die monotheistische Religion der Drusen entstand im 11. Jahrhundert als Abspaltung vom schiitischen Islam; benannt ist sie nach dem Namen ihres Gründers Ismail ad-Darasi. Inzwischen gilt das Drusentum als eigenständige Religion, die auch mystische Elemente wie den Glauben an eine Seelenwanderung nach dem Tod enthält. Etliche Lehren der Drusen werden geheim gehalten: Nur sogenannte Wissende sind eingeweiht. Außenstehende können nicht zum Drusentum konvertieren - dementsprechend wird nicht missioniert. Auch Ehen mit Andersgläubigen lehnen viele Drusen ab.

Drusen beziehen sich in ihrem Glauben auf eigene Schriften. Griechische Philosophen wie Platon haben ihre Lehre ebenfalls beeinflusst. Die traditionelle Kleidung der Drusen ist schwarz. Männer tragen weiße Kopfbedeckungen, die Frauen verhüllen mit weißen Tüchern Haare und Mund.

Wie viele Drusen gibt es im Nahen Osten?

Die Mehrheit der Drusen lebt in Dörfern auf dem Land und in den Bergen Syriens, des Libanons und Israels. Mit geschätzt 700.000 Mitgliedern stellte die Gemeinschaft vor dem Krieg in Syrien rund drei Prozent der Bevölkerung. Die größten Gruppen leben in den Provinzen Suwaida und Kuneitra im Süden. Dort liegt auch das sogenannte Drusengebirge. Kleinere Gemeinschaften finden sich auch in den Vororten von Damaskus.

Die Zahl der Drusen im Libanon wird auf mindestens 200.000 geschätzt, in Jordanien sollen es 15.000 bis 20.000 sein. Etwa 153.000 Drusen sind israelische Staatsbürger. Im Gegensatz zu anderen arabischen Israelis dienen sie auch in der Armee. Mehr als 20.000 Drusen leben als syrische Staatsbürger auf den von Israel besetzten Golanhöhen.

Wo leben Drusen in der Diaspora?

Die Drusen verstünden sich als Gemeinschaft über die staatlichen Grenzen hinweg, sagte der Historiker Makram Rabah von der American University in Beirut der Nachrichtenagentur AFP. "Es gibt Ehen und stabile Beziehungen zwischen den Drusen in der gesamten Region, wobei die Geistlichen eine sehr wichtige Rolle spielen, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten."

Außerhalb des Nahen Ostens gibt es eine drusische Diaspora, vor allem in Nordamerika und Australien. Zu den bekanntesten Drusen gehört die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin Clooney, die Frau des US-Schauspielers George Clooney.

Welchen politischen Einfluss hatten die Drusen in der Geschichte?

Obwohl nur eine Minderheit, spielten die Drusen "eine wichtige und manchmal sogar führende Rolle im politischen und sozialen Leben" im Nahen Osten, so der Historiker Rabah. Der Druse Sultan Pascha al-Atrasch führte von 1925 an den Aufstand gegen die französische Kolonialmacht in Syrien und im Libanon an. Drusen-Führer Kamal Dschumblatt war bis zu seiner Ermordung 1977 jahrzehntelang eine wichtige politische Figur im Libanon; auch sein Sohn Walid ist ein einflussreicher Politiker.

Im April forderte Dschumblatt die syrischen Drusen auf, sich gegen "israelische Einmischung" zu wehren. Israel sieht sich indes als Schutzmacht der Drusen und flog nach den jüngsten Auseinandersetzungen erneut Angriffe auf die syrische Armee. Zugleich forderte Israel die regierenden Islamisten in Syrien auf, die Drusen "in Ruhe" zu lassen, und drohte mit weiteren Attacken. Beobachter vermuten, dass Israel die Drusen im syrischen Süden auch deshalb stärkt, damit sich in der Gegend nahe der eigenen Grenze keine vom Iran unterstützten Milizen und keine islamistischen Gruppen ansiedeln.

Welche Rolle spielten die Drusen in Syrien unter Machthaber Assad?

Aus dem syrischen Bürgerkrieg, der 2011 begann, hatten sich die Drusen weitgehend herausgehalten; nur vereinzelt gab es aus ihren Reihen Proteste geben das Assad-Regime. Die Drusen konzentrierten sich meist auf die Verteidigung ihres Kerngebiets, wo sie immer wieder von Dschihadisten angegriffen wurden.

Nach dem Sturz von Präsident Assad im Dezember bekundeten drusische Führer ihre Loyalität gegenüber einem vereinten Syrien, einige forderten jedoch internationalen Schutz. Die meisten bewaffneten Drusen-Gruppen haben noch keine Abkommen mit der neuen Regierung geschlossen.

(mit Material von AFP)

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.