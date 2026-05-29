Finanzierungsrunde

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Anthropic nun das wertvollste KI-Startup der Welt. Die Bewertung sei damit höher als die des Konkurrenten OpenAI, der den Chatbot ChatGPT entwickelt hat. Anthropic wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und hat sich seitdem als eines der führenden KI-Unternehmen etabliert. Es wird erwartet, dass beide Firmen in den kommenden Monaten an die Börse gehen.
Anthropics Chatbot Claude wird insbesondere von Firmenkunden und im beruflichen Kontext viel genutzt, etwa beim Programmieren. Zuletzt sorgte das Unternehmen mit dem bisher nicht veröffentlichten KI-Modell "Mythos" für Aufsehen. Es soll besonders wirksam Sicherheitslücken von Software erkennen können. Anthropic liegt im Streit mit der US-Regierung, nachdem es sich geweigert hatte, seine KI für autonome Waffen oder Massenüberwachung freizugeben.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.