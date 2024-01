Krieg im Nahen Osten

Die Krankenhäuser im Gazastreifen sind in einem katastrophalen Zustand. Hier das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt am 7. November 2023. (AFP / BASHAR TALEB)

Der Koordinator des WHO-Notärzteteams, Casey, sagte in New York, die Kliniken hätten sich in improvisierte Flüchtlingslager verwandelt, in denen überforderte Ärzte versuchten, das Leben von tausenden Verletzten zu retten. Casey war vor kurzem von einem fünfwöchigen Einsatz im Gazastreifen zurückgekehrt. Nach seinen Worten behandelt etwa das Al-Schifa-Krankenhaus nur noch Notfälle. Dort lebten inzwischen tausende Menschen in Operationssälen, auf Fluren und in Treppenhäusern. Auch im Al-Ahli-Krankenhaus sei die Lage katastrophal. Das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis sei zu 200 Prozent ausgelastet.

Die Versorgungslage in dem Palästinensergebiet ist wegen der Kämpfe zwischen dem israleischen Militär und der Hamas katastrophal.

