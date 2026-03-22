Unter den Toten befänden sich auch 13 Kinder, teilte WHO-Chef Tedros im Onlinedienst X mit. Bei dem Angriff mit "schweren Waffen" auf das Lehrkrankenhaus in al-Daein im Westen des Landes wurden der WHO zufolge zudem 89 Menschen verletzt.
Die Organisation Emergency Lawyers, die Verbrechen in dem seit fast drei Jahren andauernden Konflikt zwischen dem Militär und der Miliz RSF dokumentiert, sprach von einem Drohnenangriff der sudanesischen Armee. Al-Daein ist die Hauptstadt des von der RSF-Miliz kontrollierten Bundesstaats Ost-Darfur. Sie wird immer wieder von der sudanesischen Armee angegriffen.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.