Altersversorgung

Das Rentenniveau ist bis 2031 auf 48 Prozent festgeschrieben. (dpa/Felix Kästle)

Es ist die Rede davon, das Rentenniveau könnte auf 46 Prozent abgesenkt werden. Das Bundesarbeitsministerium sprach allerdings von „vermeintlichen Zwischenständen“. Es rief die zuständige Kommission zum Konsens auf.

Das Rentenniveau ist laut Arbeitsministerium eine "modellhaft berechnete standardisierte Kenngröße, welche die Entwicklung des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung im Zeitablauf abbildet". Vereinfacht ausgedrückt werde damit gezeigt, wie sich die Renten im Laufe der Zeit relativ zu den Löhnen entwickeln.

Das Rentenniveau gibt das Verhältnis an zwischen der Rente, die man nach 45 Jahren Arbeit zum Durchschnittslohn bekommt, und dem deutschen Durchschnittseinkommen. Es zeigt also, wie sich die sogenannte Standardrente im Vergleich zum Lohneinkommen entwickelt. Aktuell liegt es laut deutscher Rentenversicherung bei 48 Prozent. Wenn das Rentenniveau sinkt, bedeutet das, dass die Rente langsamer steigt als das Durchschnittseinkommen. Ein sinkendes Rentenniveau trifft jedoch keine direkte Aussage über die individuelle Rente einzelner Personen.

Demografischer Wandel macht Reformen notwendig

In der Generation der sogenannten Baby-Boomer gehen aktuell relativ viele Menschen in Rente, während die Zahl der Beitragszahlenden im Verhältnis über die Jahrzehnte gesunken ist. Aktuell stehen einem Altersrentner rund zwei Beitragszahler gegenüber, zu Beginn der 1960er-Jahre kamen laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf einen Altersrentner noch sechs aktiv versicherte Erwerbspersonen . Um diese demografischen Auswirkungen auf die Rente abzufedern, gab es in den vergangen Jahrzehnten mehrere Reformen und auch aktuell besteht für die Politik Handlungsbedarf.

Das Rentenpaket von 2025 hat mit einer Verlängerung der sogenannten Haltelinie dafür gesorgt, dass das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent stabilisiert wird. In den vergangenen Jahrzehnten lag das Rentenniveau auch schon darunter - laut Bundeszentrale für Politische Bildung etwa im Jahr 2015. In den vergangenen fünfzig Jahren ist das Rentenniveau im Schnitt stetig gesunken, 1977 lag es demnach bei knapp 60 Prozent.

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Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.