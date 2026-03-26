US-Vorschlag für Kriegsende

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mehmet Eser)

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf einen iranischen Beamten, der Vorschlag werde noch geprüft. Eine erste Reaktion sei negativ ausgefallen. Der iranische Staatssender "Press TV" meldete dagegen, Teheran habe den Plan der USA bereits abgelehnt. Der Sender berief sich auf einen iranischen Regierungsvertreter. Dem Bericht zufolge stellte Teheran eigene Bedingungen für ein Kriegsende auf, etwa einen Stopp der israelisch-amerikanischen Angriffe, Reparationen für Kriegsschäden, sowie Garantien für das Recht des Iran, seine Souveränität über die Straße von Hormus auszuüben.

Zuvor hatten die USA der iranischen Führung nach Darstellung Ägyptens und Pakistans einen Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er soll unter anderem die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehen. Im Gegenzug würden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Ägypten bot sich als Austragungsort für Verhandlungen an.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.