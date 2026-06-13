Iran-Krieg

Hoffnung auf ein Friedesnabkommen zwischen USA und Iran. (picture alliance / Kyodo)

Man erwarte nun eine elektronische Unterzeichnung innerhalb der nächsten 24 Stunden, sagte Sharif. In der kommenden Woche sollten dann Gespräche auf technischer Ebene folgen. Das iranische Außenministerium erklärte dagegen, eine mögliche Unterzeichnung werde eher nach dem Wochenende erfolgen. Von der US-Regierung gibt es noch keine Angaben über eine Einigung. Am Freitag hatten amerikanische Medien einen Regierungsvertreter lediglich mit den Worten zitiert, man gehe zu "80 bis 85 Prozent" von einer baldigen Unterzeichnung aus.

Trotz der Bestrebungen für ein Ende des Kriegs griff der Iran nach US-Angaben mit Drohnen Handelsschiffe an, die die Straße von Hormus passierten. Alle Fluggeräte seien abgeschossen worden, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es trotz einer seit April geltenden Waffenruhe und der Verhandlungen über eine Friedensvereinbarung gegenseitige Angriffe gegeben.

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Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.