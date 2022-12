Versorgung von Krebspatienten

Onkologe: Brauchen Liefervorrat für „unverzichtbare Arzneimittel“

Der Mediziner Bernhard Wörmann hat im Dlf einen sechsmonatigen Vorrat an unverzichtbaren Medikamenten gefordert. Lieferengpässe und das aktuelle Fehlen zweier wichtiger Medikamente in der Krebstherapie wären so vermeidbar gewesen.

Pyritz, Lennart | 20. Dezember 2022, 10:42 Uhr