Die Pläne von CDU und CSU sehen unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen und die konsequente Umsetzung einer Abschiebehaft für Ausreisepflichtige vor. FDP und BSW signalisierten Unterstützung, SPD und Grüne sind dagegen. Auch Abgeordnete der Linken dürften die Anträge ablehnen. Die AfD deutete hingegen Unterstützung an, auch wenn die Bundestagsfraktion noch abschließend darüber entscheiden will.

Knappe Mehrheit für Union, FDP, BSW und AfD

Der Bundestag umfasst derzeit 733 Sitze . Unterstützen alle Abgeordneten von CDU/CSU (196), FDP (90), BSW (10) und AfD (76) die Anträge, wären dies 372 Stimmen. Einzelne Abweichler könnten selbst die einfache Mehrheit entsprechend kippen lassen. Der Blick fällt daher auch auf die neun fraktionslosen Abgeordneten. Dabei handelt es sich um sieben ehemalige Mitglieder der AfD-Fraktion, den Abgeordneten des Südschleswigscher Wählerverbands, Seidler, und Verkehrsminister Wissing, der nach dem Bruch der Ampelkoalition aus der FDP ausgetreten war.

Rot-Grün kommt auf 324 Sitze

Die SPD kündigte unterdessen an, eigene Vorschläge in der Migrationspolitik in den Bundestag einbringen zu wollen. Demnach sollen unter anderem Asylverfahren beschleunigt und Abkommen mit Herkunftsländern geschlossen werden. Die Sozialdemokraten, die seit dem Ende der Ampelkoalition eine Minderheitsregierung mit den Grünen bilden, kommen im Bundestag auf 207 Sitze. Die Grünen selbst stellen 117 Abgeordnete. Würde eine der beiden Fraktionen den Unions-Anträgen doch zustimmen, wäre eine deutliche Mehrheit unabhängig von der AfD möglich.

28 Abgeordnete gehören der Gruppe Die Linke an. Würden SPD, Grüne und Linke gemeinsam einem Antrag unterstützen, fehlten noch 15 Stimmen für eine absolute Mehrheit.

