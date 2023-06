Anti-Terror-Warnung

Moskaus Bürgermeister erklärt Montag für arbeitsfrei

Die aufständischen Wagner-Söldner sollen auf dem Weg nach Moskau sein. Dort ist das Zentrum abgeriegelt worden. Die Menschen sollen in ihren Häusern bleiben. Am Montag wird nicht gearbeitet. Unklar ist, ob Präsident Putin sich noch in Moskau aufhält.

Adler, Sabine | 24. Juni 2023, 18:10 Uhr