Iran-Krieg

Erneut gab es Angriffe des Iran auf Israel. (AFP / ILIA YEFIMOVICH)

In Israel gab es nach Agenturberichten mehrere Angriffswellen. Im Großraum Tel Aviv, in Jerusalem und im Norden des Landes wurde Raketenalarm ausgelöst. In einer Ortschaft östlich von Tel Aviv wurden mehrere Personen verletzt. In den Vereinigten Arabischen Emiraten starben zwei Menschen durch herabstürzende Trümmerteile einer abgefangenen Rakete. Das saudi-arabische Militär fing Drohnen über dem Osten des Landes ab. Auch aus Kuwait und Bahrain gibt es Berichte über Angriffe aus dem Iran.

Das israelische Militär flog seinerseits erneut Angriffe gegen das iranische Regime. Dabei wurde unter anderem die Stadt Isfahan getroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.