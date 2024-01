Nahost-Krieg

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden dabei fünf Reservisten verletzt. Israels Armee habe Terroristen angegriffen, die versucht hätten, Drohnen in Richtung Israel zu starten, hieß es weiter. Zudem habe man Infrastruktur der Hisbollah im Libanon attackiert. Die pro-iranische Schiitenmiliz teilte mit, einen israelischen Posten nahe der libanesischen Grenze getroffen zu haben.

Auch im Gazastreifen gab es erneut Gefechte. Die israelische Armee tötete nach eigenen Angaben einen weiteren Kommandeur der militant-islamistischen Hamas. Er soll eine Elite-Einheit angeführt haben , die an dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein soll. In Israel wurde unter anderem in Tel Aviv Luftalarm ausgelöst. Wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete, feuerte die Hamas mehr als 20 Raketen ab. Ein Großteil sei abgefangen worden.