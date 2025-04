Zerstörungen in Odessa nach einem russischen Luftangriff (Archivbild). (Michael Shtekel / AP / dpa / Michael Shtekel)

In der Stadt Cherson im Süden der Ukraine wurde ein Mensch durch russischen Artilleriebeschuss getötet; nach Angaben der Behörden wurden zudem drei Personen verletzt. Drei weitere Verletzte gab es bei einem russischen Drohnenangriff auf Odessa am Schwarzen Meer. Mehrere Häuser sowie Infrastruktur seien schwer beschädigt worden, erklärte die Regionalregierung.

Die russische Luftabwehr fing nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 26 ukrainische Drohnen ab - unter anderem über den Regionen Belgorod, Woronesch, Kursk und Lipezk. Auch über der Hauptstadt und der annektierten Halbinsel Krim seien Drohnen abgeschossen worden. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

