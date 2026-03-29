Rauch steigt in Dubai nach einem iranischen Angriff auf (Archivbild). (Altaf Qadri / AP / dpa / Altaf Qadri)

Die Emirate meldeten, ihre Flugabwehr habe allein heute 16 Raketen und 42 Drohnen abgefangen. Auch in Bahrain und in Kuwait ertönten heute erneut Warnsirenen. Saudi-Arabien zerstörte in der Nacht nach eigenen Angaben zehn iranische Drohnen.

Dem Iran gelten seine Nachbarländer als verlängerter Arm der USA, weil es dort US-Militärstützpunkte gibt. Die USA und Israel führen gemeinsam Krieg gegen Teheran.

Die iranische Hauptstadt wurde von Israel heute wieder ins Visier genommen. Die Nachrichtenagentur Fars berichtet von zehn Toten. Das iranische Militär wiederum schoss Raketen auf Israel; das taten auch die Huthi im Jemen und die Hisbollah im Libanon.

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Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.