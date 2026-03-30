Nahost-Krieg

Erneut wurde iranisches Geschoss von Nato in der Türkei abgefangen. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Sie sei von einem Abwehrsystem der NATO abgeschossen worden, nachdem sie in den türkischen Luftraum eingedrungen sei, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Ankara. Es war bereits der vierte derartige Vorfall seit Beginn des ‌Krieges der USA und Israels gegen den Iran.

Israel meldete unterdessen weitere Raketenangriffe aus dem Iran. In einer Ölraffinerie in Haifa lösten offenbar herabgestürzte Trümmer einen Großbrand aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie die israelische Armee darüber hinaus mitteilte, gab es zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn eine Attacke aus dem Jemen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.