Friedensforschung

Der Panzer Leopard 2A8 der Bundeswehr (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die europäischen NATO-Mitgliedstaaten erhöhten ihre Investitionen dem Bericht zufolge um rund 14 Prozent auf 476 Milliarden Euro. Das sei der größte Anstieg seit den Anfangsjahren des Militärbündnisses. In den USA sanken die Rüstungsausgaben dagegen. Das liegt vor allem daran, dass die Regierung in Washington keine neuen Militärhilfen für die Ukraine bewilligte.

Deutschland investierte im vergangenen Jahr rund 97 Milliarden Euro in die Bundeswehr - ein Viertel mehr als 2024. Höher waren nur die Ausgaben der USA, Chinas und Russlands.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.