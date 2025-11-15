Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" - der größte Flugzeugträger der Welt - ist im Meer vor Venezuela unterwegs. (Federico Gambarini/dpa)

In den vergangenen Wochen haben die US-Streitkräfte in der Region rund 20 Boote versenkt, etwa 80 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Vereinigten Staaten werfen Venezuela vor, den Schmuggel von Rauschgift aktiv zu fördern. Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" wurde in das Gebiet verlegt.

Venezuelas Staatschef Maduro rief US-Präsident Trump zur Zurückhaltung auf. Bei einer Kundgebung in Caracas erklärte Maduro, es solle keine endlosen Kriege mehr geben. Vor wenigen Tagen hatten die venezolanischen Streitkräfte nach eigenen Angaben fast 200.000 Einsatzkräfte zu einem Militärmanöver herangezogen. An der zweitägigen Übung beteiligen sich nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium Soldaten aller Waffengattungen sowie Mitglieder paramilitärischer Milizen.

15.11.2025