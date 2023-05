Proteste in Israel (AP / Tsafrir Abayov)

Sie versammelten sich in mehreren großen Städten und schwenkten israelische Flaggen. Nach Angaben der Veranstalter sind es allein in Tel Aviv mehr als 130.000 Teilnehmer. Wegen eines von der Regierung vorangetriebenen Umbaus der Justiz kommt es seit Monaten zu Massenprotesten in Israel.

