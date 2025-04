Seit dem 18. Jahrhundert ist Wien eines der bedeutendsten Musikzentren Europas. Die Epoche der Wiener Klassik ist hier verwurzelt, Franz Schubert Johann Strauß und Gustav Mahler lebten und wirkten in der Donaumetropole. Nach 1900 begründete Arnold Schönberg mit seinen Schülern Anton Webern und Alban Berg die so genannte "Zweite Wiener Schule", die mit ihrer modernen avantgardistischen Musik regelmäßig für Skandale sorgte. Ein monumentales Werk von Alban Berg steht am Anfang des Konzertes im großen Saal des Kronberger Casals Forums : das Kammerkonzert.