Kirill Gerstein spielt Busoni

Ein besonderer Blick auf den Spätromantiker

Im Sommer 2024 stellte der Pianist Kirill Gerstein großartige Werke von Ferruccio Busoni in einem „Lecture Recital” vor. Gerstein lehrt und lebt heute in Berlin, genau so wie Busoni, der vor gut 100 Jahren, am 27. Juli 1924 in Berlin starb.