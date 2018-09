Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Menschen und betonen die große Unterstützung durch die Musikerszene und die gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

Wegen des großen Andrangs wird das Konzert mit Feine Sahne Fischfilet, Marteria & Casper, Die Toten Hosen, Nuria, Trettmann, K.I.Z und Kraftclub auf den Parkplatz an der Johanniskirche verlegt. Gesammelte Spenden gehen zur Hälfte an die Familie des Getöteten, zur Hälfte an antirassistische Initiativen.

Einen Thügida-Marsch wird es nicht geben, zwei geplante Gegendemonstrationen wurden von der Versammlungsbehörde nicht genehmigt.

