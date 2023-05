First-Republic-Bankenpleite

Vertrauenskrise im US-Finanzsektor

Mit der First Republic geht die dritte US-Bank innerhalb von zwei Monaten pleite - womöglich folgen weitere Banken, so Wirtschaftsredakteurin Eva Bahner. Von der Vertrauenskrise profitierten große Bankhäuser, sie gelten als "too big to fail".

Bahner, Eva | 02. Mai 2023, 07:35 Uhr