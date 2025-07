Trumps höhere Zölle

US-Bürger spüren bislang keine negativen Folgen

In den USA sind die erwarteten Preissteigerungen aufgrund der Zollpolitik von Präsident Donald Trump bisher ausgeblieben. Viele Unternehmen geben die Mehrkosten nicht an die Kunden weiter. Ökonomen rechnen damit, dass das nicht so bleiben wird.