Massentourismus

Urlaub wird deutlich teurer

Eintrittsgebühren in Venedig, Norderney ist teurer als Sylt und ein simples Zimmer in New York kostet 300 Dollar: Für Einheimische wie Touristen treibt der Massentourismus die Preise in die Höhe. Soziologen sehen das "Reisen für alle" in Gefahr.