Hohe Kraftstoffpreise

Wirtschaftsministerin Reiche: "Es braucht Preissignale, die erhalten bleiben müssen" (Archivbild). (dpa / Elisa Schu)

Das führe zu Verwirrung und helfe den Verbrauchern nicht, betonte Reiche. Die CDU-Politikerin sprach sich in dem Zusammenhang gegen eine sogenannte Übergewinnsteuer aus. Positiv bewertete sie dagegen eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale. Für die Güter- und Logistikbranche solle die Dieselsteuer vorübergehend abgesenkt werden. Für Sonntag kündigte Reiche eine Sitzung des Koalitionsausschusses an, in dem die Spitzen von Union und SPD über die hohen Energiepreise beraten wollen.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.