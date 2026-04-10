Hohe Kraftstoffpreise

Das führe zu Verwirrung und helfe den Verbrauchern nicht, betonte Reiche. Die CDU-Politikerin sprach sich in dem Zusammenhang gegen eine sogenannte Übergewinnsteuer aus. Positiv bewertete sie dagegen eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale. Für die Güter- und Logistikbranche solle die Dieselsteuer vorübergehend abgesenkt werden. Für Sonntag kündigte Reiche eine Sitzung des Koalitionsausschusses an, in dem die Spitzen von Union und SPD über die hohen Energiepreise beraten wollen.
Sozialdemokratische Politiker hatten sich zuletzt unter anderem für einen sogenannten Spritpreisdeckel und für eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne ausgesprochen. Finanzminister Klingbeil von der SPD lud Spitzen von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften wegen der stark gestiegenen Energiepreis für den Vormittag zu einem Treffen in Berlin ein.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.