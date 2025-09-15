Erneuerbare Energien

Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Konkret will die Ministerin die bisherige Planung von Netzen und Speichern auf den Prüfstand stellen. Die künftige Förderung erneuerbarer Energien soll den Angaben zufolge marktorientiert erfolgen. Als Konsequenz bedeutet dies unter anderem die Abschaffung der fixen Einspeisevergütung. Auch den Ausbau von Windanlagen auf See will Reiche offenbar drosseln. Sie sagte bei der Vorstellung eines sogenannten Monitoringberichts mit dem Titel "Energiewende. Effizient. Machen": "Durch die Optimierung des Offshore-Ausbaus können Netzanbindungsleitungen eingespart und die Kosten um bis zu 40 Milliarden Euro reduziert werden".

Wasserstoff als wichtiger Aspekt

Eine wichtige Rolle bei der Festlegung auf effizienteste Energieformen soll dabei der europäische Emissionshandel spielen. Als wesentlicher Aspekt zum Erreichen der Treibhausneutralität wird außerdem die Wasserstoffnutzung im Industrie- und Energiesektor genannt.

Die CDU-Politikerin hält ihrem Ministerium zufolge daran fest, dass bis 2030 insgesamt 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen sollen. Bislang sei die Bezahlbarkeit allerdings nicht ausreichend berücksichtigt worden. Zudem wurden "Überkapazitäten" genannt: Solar- oder Windanlagen lieferten heute schon oft mehr Strom als gebraucht werde, in wind- und sonnenarmen Zeiten aber zu wenig. Die Versorgungslücke könne dann "nur durch fossile Erzeuger oder Importe geschlossen werden". Deutschland brauche deshalb Speicher, Batterien, Biomasse, Wasserkraft und Gaskraftwerke.

Die Pläne von Reiche dürften in der schwarz-roten Regierung nicht unumstritten sein. Umwelt- und Klimaminister Schneider von der SPD hatte zuletzt davor gewarnt, beim Ökostrom auf die Bremse zu treten. Der Ausbau etwa von Solar- und Windenergie wird jährlich mit einem zweistelligen Milliardenbetrag aus dem Bundeshaushalt bezuschusst. Für 2025 sind dafür rund 16 Milliarden Euro vorgesehen.

Auch die Grünen sehen mögliche Rückschritte. Der Energiepolitiker Kellner betonte, in der Branche herrsche bereits große Verunsicherung.

