Folgen des Iran-Kriegs

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (Archivbild) (picture alliance/dpa/Markus Lenhardt)

Dies sei eine beträchtliche Menge, die sicherstelle, dass im Bedarfsfall aus diesen Vorräten weiter geschöpft werden könne. Deutschland habe bislang 50.000 Tonnen Flugkraftstoff aus seinen Reserven freigegeben, sagte der Sprecher.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach einen Kerosinmangel in der Bundesrepublik dementiert. Am Mittag tauschte sie sich mit Vertretern von Industrieverbänden und der Luftfahrt- und Mineralölbranche über die Lage aus. Der Chef der IEA, Birol, hatte kürzlich gewarnt, aufgrund des Iran-Kriegs könnte in Europa bereits im Mai das Flugzeugbenzin knapp werden.

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Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.