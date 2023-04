Cosco-Einstieg im Hamburger Hafen

Wirtschaftsministerium bewertet Cosco-Einstieg neu. (picture alliance)

Man untersuche die Auswirkung, nachdem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Containerhafen Tollerort nun doch als kritische Infrastruktur einstufe, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Das Bundeskabinett hatte Ende Oktober eine sogenannte Teiluntersagung verfügt, wodurch Cosco nur 24,9 Prozent an der Betreibergesellschaft am kleinsten Hamburger Containerterminal Tollerort übernehmen darf. Damals war dieser Ort noch nicht als Teil der kritischen Infrastruktur eingestuft worden. Es ist derzeit offen, warum das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dies nun anders beurteilt und was die Folgen sind.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.