Chinesische Investition

Der geplante Verkauf von Teilen des Hamburger Hafens an den chinesichen Staatskonzern Cosco sorgt für Diskussionen auf Bundesebene (IMAGO / Nikita / IMAGO)

Zwischen dem Bundeskanzleramt und mehreren Ministerien gibt es nach Medienberichten des NDR und WDR Streit um die Genehmigung über die Vereinbarung zur Cosco-Beteiligung an einem Terminal des Hamburger Hafens. Demzufolge will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der von 2011 bis 2018 Erster Bürgermeister Hamburgs war, den Teilverkauf gegen den Rat verschiedener Fachminister wie Außen- und Wirtschaftsministerium ermöglichen. Am 21. Oktober sagte ein Regierungssprecher, dass die Bundesregierung sich noch intern zu einer Position abstimmen wolle. Die Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen.

Die Bundesregierung könnte den Einstieg untersagen. Da es sich um kritische Infrastruktur handelt, leitete das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) eine staatliche Investitionsprüfung ein. Daran beteiligt sind außerdem noch die von SPD, FDP oder Grünen geführten Bundesministerien für Innen-, Verteidigungs-, Finanz-, Verkehrs- und Außenpolitik. Laut NDR und WDR würde die Übernahme automatisch zustande kommen, sollte die Bundesregierung bis Ende Oktober keinen anderweitigen Beschluss fassen oder eine Fristverlängerung vereinbaren.

Das chinesische Staatsunternehmen Cosco (China Ocean Shipping Company) ist eine der größten Reedereien der Welt und betreibt selbst Containerterminals. Seit Mitte 2021 ist mit der Hamburger Hafengesellschaft HHLA vereinbart, dass Cosco eine Minderheitsbeteiligung von 35 Prozent an einem der Hamburger Terminals übernehmen soll - am Containerterminal Tollerort (CTT).

An der HHAL ist wiederum die Stadt Hamburg mit 69 Prozent beteiligt ist. Der CTT ist der kleinste von vier Containerterminals im Hafen. Insgesamt werden in der Hansestadt neun Millionen Container umgeschlagen, davon am CTT 1,2 Millionen. Cosco und HHAL haben eine langjährige wirtschaftliche Beziehung, seit 40 Jahren fahren Cosco-Schiffe das Terminal von HHAL an.

Eine chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen wäre nicht die erste in Europa. Cosco hält bereits Minderheitsbeteiligung in den Häfen von Rotterdam, Amsterdam, Bilbao, Valencia und Istanbul. Im Zuge der Finanzkrise hat die Reederei den griechischen Hafen Piräus übernommen, zunächst ebenfalls aus einer Minderheitsbeteiligung heraus. Für die Hafenanlage hatte 2019 die Europäische Investitionsbank Cosco einen dreistelligen Millionenbetrag für den Ausbau gegeben.

Der Hamburger Hafen ist der größte deutsche Seehafen und zählt zur kritischen Infrastruktur. Es wird befürchtet, dass durch den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Erpressungspotenzial gegenüber Deutschland entstehen könnte. Auch könnte wirtschaftlicher und politischer Druck ausgeübt werden, da globale Lieferketten durch solch einen Teilverkauf von China dominiert werden könnten. Allerdings schließen sich Reedereien seit Jahren zu immer größeren Allianzen zusammen, wodurch sie ohnehin große Marktmacht erreichen, so auch bereits Cosco.

Die Reederei Cosco steht seit Jahrzehnten in wirtschaftlichen Beziehungen zur HHAL (IMAGO / Nikita / IMAGO)

FDP-Justizminister Marco Buschmann sprach sich klar gegen den Teilverkauf aus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte mit Blick auf den Cosco-Einstieg vor neuen Abhängigkeiten. Man habe gelernt, „dass Abhängigkeiten von Ländern, die dann möglicherweise ihre eigenen Interessen in diese Abhängigkeiten hineinspielen, also uns dann erpressen wollen, nicht mehr nur ein abstraktes Phänomen sind, sondern - Gas/Russland - Realität in dieser Welt sind“. Habeck betonte: „Wir sollten diese Fehler nicht wiederholen.“

Vor Gefahren für die kritische Infrastruktur in Deutschland warnte ebenfalls Omid Nouripour, Ko-Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und betonte im Dlf, dass durch den Teilverkauf der chinesische Staatskonzern Cosco zu viel Kontrolle und zum Beispiel Einsicht in kritische Unterlagen erhalten würde. Außerdem könne der Konzern dann darüber entscheiden, ob taiwanesische Frachter in Hamburg andocken dürften oder nicht. Auch warnte Nouripour vor einer möglichen Einflussnahme durch den chinesischen Staat: „Es gibt eine große Reihe an Beispielen für Firmen, die sehr verlässlich waren, bis die KP China und die Staatsführung beschlossen hat, jetzt nehmen wir mal Einfluss.“

Handelsexperten wie Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft stehen der chinesischen Investition ebenfalls kritisch gegenüber. Es müsse zumindest strenge Auflagen geben für die Beteiligung und dem Hamburger Senat müsse zum Beispiel Einblick in die von Cosco genutzte digitale Infrastruktur bekommen.

Der Hamburger Hafen ist drittgrößter Hafen in Europa. Das Geschäft mit China ist für den hanseatischen Hafen das mit Abstand wichtigste. Zu den in Europa größeren Häfen, Antwerpen und Rotterdam, steht Hamburg wirtschaftlich in direkter Konkurrenz. Daneben muss sich der Hamburger Hafen mit mehreren Herausforderungen auseinandersetzen: So besteht Nachholbedarf bei der Automatisierung des Containerumschlags. Außerdem können große und vollbeladene Containerschiffe derzeit den Hafen nicht problemlos anlaufen, da trotz Elbvertiefung und -verbreitung Fluss und Hafenbecken verschlicken.

Wichtigste Handelspartner des Hamburger Hafens im Jahr 2021 nach Containerumschlag (in Millionen)

China ist für den Hamburger Hafen der wichtigste Handelspartner (Statista/Hafen Hamburg Marketing)

Verhindert die Bundesregierung den Einstieg des chinesischen Unternehmens im hanseatischen Hafen, wird befürchtet, dass Cosco daraufhin die anderen europäischen Häfen ansteuern könnte. Befürworter gehen zudem davon aus, dass beide Seiten - also HHLA und Cosco - von dem Geschäft profitieren würden. So würde auf der einen Seite der deutsche Terminalbetreiber mehr wirtschaftliche Sicherheit bekommen, da Cosco sich vertraglich verpflichten würde, einen Teil ihrer Im- und Exporte nach und aus Europa über die Hansestadt abzuwickeln. Auf der anderen Seite könnte die chinesische Reederei über eine Beteiligung am Terminal bessere Konditionen für den Container-Umschlag aushandeln, da der Hamburger Hafen ein relativ teurer Hafen ist.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte im vergangenen Jahr für die Beteiligung Coscos im Hafen der Hansestadt geworben und befürchtete Standortnachteile, wenn das Vorhaben scheitere. Er setzt sich auch angesichts des Streits in der Bundesregierung weiter für die Beteiligung ein. Tschentscher hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass weder China noch andere Länder Zugriff auf die kritische Infrastruktur in Deutschland haben dürften. Denn Grund und Boden im Hamburger Hafen blieben bei einem Teilverkauf daher vollständig in öffentlicher Hand. Auch der Betrieb des Hafens insgesamt liege weiterhin zu 100 Prozent bei der städtischen Hamburg Port Authority.

Der Terminalbetreiber HHLA reagierte auf die verstärkt aufkommende Kritik und wies Bedenken gegen den Teilverkauf des Terminals am 20.10. mit einer Pressemitteilung zurück. In dieser versichert HHLA, dass das chinesische Unternehmen Cosco keinen Zugriff auf den Hamburger Hafen oder die HHLA und auch nicht auf strategisches Know-how erlange. Zudem bekomme Cosco an dem Terminal auch keine exklusiven Rechte. Insofern würden durch die Beteiligung auch keine einseitigen Abhängigkeiten geschaffen, sagte ein HHLA-Sprecher. „Im Gegenteil: Sie stärkt die Lieferketten, sichert Arbeitsplätze und fördert Wertschöpfung in Deutschland.“

(Quellen: Axel Schröder, Eva Bahner, dpa, AFP, Reuters, cp)