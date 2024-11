Krise in der Automobilindustrie

Die Ökonomin sagte im Deutschlandfunk, man brauche immer weniger Beschäftigte, um Autos zu produzieren. An der Beschäftigungsgarantie festzuhalten, sei schon in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer die richtige Idee gewesen, angesichts der aktuelle Umbrüche sei sie es erst Recht nicht. Die Beschäftigten in der Automobilbranche seien in der Regel sehr gut ausgebildet, hob Schnitzer hervor . Daher dürften sie eigentlich keine Schwierigkeiten haben, anderswo Beschäftigung zu finden. Ob sich die angeschlagene deutsche Autoindustrie stabilisieren lasse, liege letztlich an den Unternehmen selbst und der Frage, ob sie konkurrenzfähige Produkte auf den Markt brächten.