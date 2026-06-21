Monika Schnitzer (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)

Sie sagte dem Magazin "Der Spiegel", der verringerte Steuersatz koste rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr und rette nicht wie versprochen die Landgasthäuser. Stattdessen profitierten Ketten wie McDonald's und Burger King. Die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sprach von einer der überflüssigsten Subventionen seit langem.

Die Insolvenzen in der Gastronomie sind laut einer Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Jahr 2025 zum vierten Mal in Folge gestiegen. Um die Branche zu entlasten, wurde die Mehrwertsteuer für Speisen zu Jahresbeginn von 19 auf 7 Prozent gesenkt.

Schnitzer sagte weiter, auch die Steuervergünstigung beim Diesel gehöre abgeschafft.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.