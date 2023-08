Fußball-WM der Frauen

Gelungene Aufstockung, schwache Deutsche

Die Fußball-WM der Frauen mit erstmals 32 Mannschaften sieht ARD-Reporterin Martina Knief als vollen Erfolg an. Bei der deutschen Mannschaft habe es an vielem gefehlt - nun müssten in kürzester Zeit Veränderungen erfolgen.

Martina Knief im Gespräch mit Astrid Rawohl | 06.08.2023