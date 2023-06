Straßenverkehrsgesetz

Wissing (FDP) lehnt flächendeckendes Tempo 30 in Städten ab

Verkehrsminister Wissing will Kommunen bei der Verkehrsplanung neue Entscheidungsspielräume ermöglichen. So soll in Gefahrensituationen, beispielsweise bei Kitas, eine Geschwindigkeitsreduzierung möglich sein. Die Regelgeschwindigkeit bleibe aber 50.

Zerback, Sarah | 21. Juni 2023, 07:15 Uhr