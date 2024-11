Koalitionskrise

"Woche der Entscheidung" für die Ampel?

Für das Ampel-Bündnis beginnt eine möglicherweise entscheidende Woche. Am Mittwochabend steht der nächste Koalitionsausschuss an. Bis dahin will Kanzler Scholz (SPD) in Sechs-Augen-Gesprächen mit Finanzminister Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) klären, wie es weitergeht. Manche meinen sogar: ob es weitergeht. Das erste Treffen ist für heute geplant.