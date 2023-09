Beim Thema Wolf gehen die Meinungen auseinander. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Der Wolf ist zurück – und das schon länger. Für die einen - vor allem Umweltschützer und Naturfreunde - ist das ein Erfolg des Artenschutzes. Für andere – vor allem Landwirte - ein Alarmsignal. Und auch die Politik hat das Thema erkannt. Zuletzt forderte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) den Abschuss der Tiere zu erleichtern. Auch die EU-Kommission will den Schutzstatus von Wölfen mithilfe aktueller Daten prüfen und eventuell lockern. "Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen ist zu einer echten Gefahr für Nutztiere und potenziell auch für den Menschen geworden", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Lange Zeit war der Wolf aus Deutschland verschwunden. So verlieren sich die letzten Hinweise auf Wolfsrudel bereits im Jahr 1850. Lediglich vereinzelt gab es immer wieder Nachweise von Tieren, die nach Deutschland einwanderten. Der Wolf wurde dann im Jahr 1990 bundesweit unter gesetzlichen Schutz gestellt. Seitdem ist die Population stark angewachsen.

Die Wolfspopulation in Deutschland wächst (Statista)

In Deutschland gab es im "Wolfsjahr" 2022/23 laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) Nachweise für 94 Rudel, zehn Paare und 15 territoriale Einzeltiere. Im Messjahr zuvor waren es allerdings noch mehr: 161 Rudel, 43 Wolfspaare und 21 sesshafte Einzelwölfe. Ein sogenanntes Wolfsjahr umfasst den Zeitabschnitt von der Geburt der Welpen Ende April bis zum Ende ihres ersten Lebensjahres Anfang Mai.

Hierzulande leben die meisten Wölfe in Brandenburg. Wie viele es insgesamt sind, da gehen die Angaben allerdings weit auseinander: Je nachdem, ob man nur erwachsene Wölfe zählt oder auch Jungwölfe und je nachdem, ob man Wolfgegner oder Wolfbefürworter fragt, schwankt die Zahl zwischen 400 und 3000.

Verteilung von Wölfen in Deutschland (Nabu)

Experten schätzen, dass in den europäischen Mitgliedsländern insgesamt bis zu 19.000 Wölfe leben - in Bulgarien, Griechenland, Italien, Polen, Rumänien und Spanien jeweils mehr als 1000. Ihre Zahl hat in den vergangenen zehn Jahren um schätzungsweise 25 Prozent zugenommen.

Weltweit gab es in den vergangenen 20 Jahren knapp 500 Wolfsangriffe auf Menschen, davon 26 tödliche, der größte Teil allerdings in Zusammenhang mit Tollwut. In Deutschland kam es zu keinen Angriffen auf Menschen. Laut Bundesumweltministerium gab es in der Vergangenheit nur wenige Fälle, in denen gesunde Wölfe einen Menschen angegriffen oder gar getötet haben. Wolfsangriffe auf Menschen lassen sich demnach vor allem auf drei Ursachen zurückführen: Tollwut, Provokation und "Futterkonditionierung".

Der Wolf jagt in der Regel das, was er am leichtesten bekommt: Rehe und Frischlinge, aber eben auch Schafe, Ziegen und Kälber. Ganz selten werden auch Pferde angegriffen. Ein Wolfsrudel besteht in der Regel aus fünf bis zwölf Tieren, die strategisch und arbeitsteilig jagen. Wenn Schafe auf der Weide nicht wegrennen, kann ein Rudel Wölfe bis zu 40 von ihnen reißen.

Der Wolf ist in Europa streng geschützt. 1979 wurde er in die Berner Konvention aufgenommen, eine Naturschutzvereinbarung der europäischen Staaten. Hinzu kommt die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 , die in Deutschland im Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt wird. Demnach ist das Schießen eines Wolfes ein Straftatbestand.

Der vorsätzliche Abschuss eines Wolfes wird in Deutschland mit Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet. Für den versehentlichen Abschuss kann es eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten geben.

Seit Jahren ist der Umgang mit Wölfen ein Dauerthema. FDP, CDU und auch Teile der SPD haben immer wieder gefordert, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen und dann die Population durch Jäger kontrollieren zu lassen. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) will den Abschuss der Tiere nun erleichtern und so etwa Schafe besser schützen. Ende September 2023 will sie konkrete Vorschläge vorlegen.

Auch die EU-Kommission will den Schutzstatus von Wölfen prüfen und eventuell lockern. Sie rief Kommunen, Wissenschaft und alle am Thema Interessierten auf, ihr bis zum 22. September 2023 aktuelle Zahlen über die wachsenden Wolfspopulationen und die Folgen zu melden. Anhand dieser Daten sollen Schutzbestimmungen angepasst werden. Auf Grundlage der bisher gesammelten Daten lasse sich noch kein vollständiges Lagebild erstellen.

Der Naturschutzbund NABU ruft zu mehr Sachlichkeit in der Debatte um den Umgang mit Wölfen auf. Der Abschuss von Wölfen bedeute nicht automatisch mehr Sicherheit für Weidetiere. „Fakt ist, dass die Anzahl an Wölfen nicht zwangsläufig mit der Anzahl an Rissen wächst: 2021 sind die Risse in Deutschland trotz Wachstum des Wolfsbestandes um 15 Prozent zurückgegangen", sagte NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Der einzig wirksame Weg, um Weidetiere vor Wolfsrissen zu schützen, seien wirksame Herdenschutzmaßnahmen.

Moritz Klose vom WWF verweist darauf, dass es bereits Spielräume gebe, die aber kaum ausgenutzt würden. Wenn man nachweisen könne, dass mildere Mittel nicht helfen, könne man nach EU-Recht auch Wölfe töten. Insgesamt ginge es darum, wie man Schafe und Ziegen schütze. Eine Quotenregelung, nach der eine bestimmte Anzahl von Wölfen jedes Jahr "wahllos" getötet oder gefangen werde, helfe auch nicht weiter, so Klose. Dadurch seien die Tiere nicht besser geschützt.

Ilse Storch, die an der Universität Freiburg eine Professur für Wildtierökologie innehat, verweist auf die Bedeutung des Wolfes für das Ökosystem: „Die Rückkehr des Wolfes ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen natürlicher, voll funktionsfähiger Ökosysteme mit einem vollständigen Arteninventar, ihren vielfältigen Wechselwirkungen und natürlichen Prozessen."

Der einflussreiche Deutsche Bauernverband (DBV) fordert eine Herabstufung des Schutzstatus' des Wolfes im EU-Recht. Der Wolf sei keine akut gefährdete Art mehr. Hinzu komme, dass das Ausmaß der Wolfsrisse bei Schafen und anderen Weidetieren „unerträglich“ geworden sei, schreibt der Verband auf seiner Homepage

Ein vom Wolf gerissenes und getötetes Schaf, fotografiert von seinem Schäfer, Martin Just. (Martin Just)

Die EU-Staaten müssten deshalb die Anzahl der Wölfe begrenzen können. Deshalb spricht sich der DBV auch für eine „Entnahmequote“ aus . Ohne eine Regulierung des Wolfsbestandes könne weder die Zukunft der Weidetierhaltung gesichert, noch die Akzeptanz für den Wolf erhalten werden. Der sogenannte Herdenschutz von Wildtieren – etwa durch Elektrozäune und speziell ausgebildete Hunde – reiche nicht aus. Eine Koexistenz von Wolf und Weidetieren nur über den Herdenschutz sei nicht erreichbar, so Bernhard Krüsken Generalsekretär des DBV.

