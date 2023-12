Nach einem russischen Angriff sieht man Schäden auf dem Dach eines Wohnhauses in Kiew. (Evgeniy Maloletka / AP / dpa)

Kiews Bürgermeister Klitschko sprach von einem Einschlag in den oberen Etagen des Gebäudes der ein Feuer ausgelöst habe. Eine Person sei verletzt worden. Vorläufigen Angaben der Militärverwaltung Kiews zufolge waren Trümmer einer abgeschossenen Drohne in das Wohnhaus im Südwestteil der Stadt gestürzt. Einschläge von Trümmern abgeschossener Drohnen soll es zudem in anderen Stadtteilen gegeben haben.

Am späten Abend war Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt ausgelöst worden, Einwohner berichteten von heftigen Explosionen. Die Stadtverwaltung rief die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, mehrere Gruppen von Drohnen würden sich in Richtung des Zentrums, des Westens und des Südens der Ukraine bewegen.

Kiew wird regelmäßig von russischen Drohnen und Raketen angegriffen. Die meisten dieser Attacken werden jedoch abgewehrt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.